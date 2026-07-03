За минувшую неделю российские подразделения добились существенного прогресса, установив контроль над 11 населенными пунктами в Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР. Среди освобождённых территорий — село Александровка, переход которого под контроль ВС РФ зафиксирован за последние сутки. В официальном сообщении Минобороны подчеркивается, что успех стал результатом слаженных действий различных соединений. Военные продолжают наступательные маневры, постепенно выдавливая противника с занимаемых позиций.