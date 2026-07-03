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«Би-би-си»: шторм в Мехико может помешать проведению матча Англия-Мексика

ФИФА рассматривает возможность провести матч Англия-Мексика в 21.

ФИФА рассматривает возможность провести матч Англия-Мексика в 21.00 5 июля по московскому времени, а не в 3.00 мск, как предусмотрено расписанием. Причиной может стать штормовая погода, сообщает телекомпания «Би-би-си».

Окончательное решение, как говорится в публикации, принято не было.

Матч будет проводиться в рамках ЧМ. Местом его проведения будет Мехико.

Мексиканцы за время турнира не пропустили ни одного мяча.

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