«Би-би-си»: шторм в Мехико может помешать проведению матча Англия-Мексика

ФИФА рассматривает возможность провести матч Англия-Мексика в 21.00 5 июля по московскому времени, а не в 3.00 мск, как предусмотрено расписанием. Причиной может стать штормовая погода, сообщает телекомпания «Би-би-си».
Окончательное решение, как говорится в публикации, принято не было.
Матч будет проводиться в рамках ЧМ. Местом его проведения будет Мехико.
Мексиканцы за время турнира не пропустили ни одного мяча.
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