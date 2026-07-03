Мужчина вышел из комы и рассказал о неожиданных видениях о будущем

26-летний житель Уэльса Кинан Эктон, дважды впадавший в кому в течение месяца, рассказал о ярких видениях, которые он считает взглядом в собственное будущее. Об этом пишет Mirror. Материал издания перевел aif.ru.
В октябре 2024 года мужчина потерял сознание во время фитнес-мероприятия. У него произошли полиорганная недостаточность и отек мозга. В больнице врачи диагностировали рабдомиолиз — опасное состояние, которое в его случае связывали с чрезмерной физической нагрузкой.
Сначала Эктона ввели в медикаментозную кому. После пробуждения его состояние резко ухудшилось: у мужчины произошла остановка сердца. После реанимации он впал во вторую кому.
По словам Эктона, в бессознательном состоянии он видел себя в хижине с тренажером. Мужчине казалось, что физическая активность дает ему дополнительное время для жизни. На часах Garmin якобы шел обратный отсчет от восьми дней.
После пробуждения Эктон узнал, что находился без сознания восемь дней.
Кроме того, во время одного из снов мужчина увидел себя с женой и детьми в большом доме у озера. На тот момент у пары было двое сыновей, однако в видении рядом с ними находились еще близнецы.
После полного восстановления Эктон и его возлюбленная поженились. Позже они решили попробовать зачать дочь, но во время ультразвукового исследования узнали, что ждут двойню.
Мужчина заявил, что считает совпадение слишком значительным и воспринимает пережитое в коме как возможный взгляд в будущее.
Клинический психолог Питер дю Туа, комментируя историю для BBC, отметил, что с научной точки зрения произошедшее назвали бы совпадением. При этом он подчеркнул, что научное понимание подобных переживаний имеет ограничения.
Ранее aif.ru писал, что в Ростове-на-Дону медики спасли 41-летнего мужчину, в автомобиль которого ударила молния. Он получил серьезные ожоги рук, ног и лица, перенес противошоковую терапию и операцию по пересадке кожи, после чего был выписан из стационара.