Пострадавший от атаки дронов донской музей «Самбекские высоты» возобновил работу

Напомним, атака на музейный комплекс произошла днем 27 июня. Беспилотник упал на территорию «Самбекских высот», удар пришелся в здание информационно-выставочного центра, где находились люди. В результате случившегося пострадали 12 человек, десятерых доставили в больницы. Позже восемь пациентов были выписаны, под наблюдением врачей оставались двое, в том числе семилетний ребенок.