Трамп помиловал шестерых американцев, пострадавших при Байдене

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал документы о помиловании шести человек. По его словам, эти люди подвергались преследованиям со стороны администрации предыдущего главы государства Джо Байдена, в результате чего оказались в тюрьме или были отправлены за решетку, как он выразился, «за то, что чинили свою машину».
Американский лидер сделал это заявление на своей странице в социальной сети Truth Social. Он охарактеризовал подобные ситуации как проявление «глупости», с которой стране пришлось столкнуться за четыре года правления его предшественника. Трамп также отметил, что сами обстоятельства этих дел звучат нелепо.
Напомним, что президентские помилования в США являются актом высшей милости, который снимает с осужденного юридические последствия совершенного преступления. За время своего второго срока Трамп уже неоднократно использовал это право. Например, сразу после инаугурации в январе 2025 года он подписал указы о помиловании более 1,5 тыс. человек, осужденных за участие в беспорядках у Капитолия 6 января 2021 года. Тогда же он смягчил приговоры лидерам ультраправых группировок «Гордые парни» и «Хранители клятвы».
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