Трамп помиловал шестерых американцев, пострадавших при Байдене

Напомним, что президентские помилования в США являются актом высшей милости, который снимает с осужденного юридические последствия совершенного преступления. За время своего второго срока Трамп уже неоднократно использовал это право. Например, сразу после инаугурации в январе 2025 года он подписал указы о помиловании более 1,5 тыс. человек, осужденных за участие в беспорядках у Капитолия 6 января 2021 года. Тогда же он смягчил приговоры лидерам ультраправых группировок «Гордые парни» и «Хранители клятвы».