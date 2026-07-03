Спасший женщину из пожара в Калининграде боец СВО получит премию Кеосаяна

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Боец СВО, который спас из пожара женщину в Калининградской области, получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Боец СВО, который, несмотря на осколки от снарядов в ногах, спас из пожара женщину в Калининградской области, получит 16-ю премию имени Тиграна», — написала она в Telegram-канале.
Ранее находящийся в Калининграде на лечении участник специальной военной операции из Волгоградской области вытащил женщину из охваченной пожаром квартиры. Он эвакуировал ее через окно второго этажа.
Премия Тиграна Кеосаяна вручается людям, совершившим героические поступки.
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