FT узнала о лазейках китайских компаний, позволяющих пользоваться Claude

Накануне FT писала, что американские власти ведут активные переговоры с разработчиками искусственного интеллекта (ИИ) о создании стандартов для выпуска новых моделей. Источники издания уточнили, что Центр стандартов и инноваций в области ИИ и Агентство национальной безопасности (АНБ) будут играть решающую роль в установлении стандартов и контроле за ними. Власти также определят, кто будет иметь доступ к передовым моделям — как внутри страны, так и за рубежом.