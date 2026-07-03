В Белгородском округе в большую часть домов вернули воду и электричество

БЕЛГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Водо и электроснабжение восстановлено в большей части домов в Белгородском округе после ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в «Максе».
«Сегодня в течение одного дня экстренные службы благодаря накопленным резервам и продуманной системе дублирования в большую часть домов уже вернули воду и электричество», — написал он.
Ранее сообщалось, что в Белгородском округе после ракетного обстрела ВСУ возникли перебои с подачей электроэнергии и воды.
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