Ташуев удивлен работоспособностью Месси на чемпионате мира по футболу

«Месси удивил не тем, как он умеет играть, это мы все знаем, а своим состоянием, физическим состоянием, отношением к сборной, работоспособностью с мячом и без», — сказал Ташуев. По его словам, сейчас болельщики могут наблюдать «эпоху Месси». Также, по мнению специалиста, в XX веке в мировом футболе были эпохи Пеле и Диего Марадоны.