Ташуев удивлен работоспособностью Месси на чемпионате мира по футболу

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси показывает на чемпионате мира по футболу высокую работоспособность и хорошую физическую форму. Таким мнением с ТАСС поделился тренер Сергей Ташуев, который возглавляет красноярский «Енисей».
Месси в трех матчах за сборную Аргентины на чемпионате мира забил шесть мячей и вместе с французским форвардом Килианом Мбаппе лидирует в бомбардирской гонке.
«Месси удивил не тем, как он умеет играть, это мы все знаем, а своим состоянием, физическим состоянием, отношением к сборной, работоспособностью с мячом и без», — сказал Ташуев. По его словам, сейчас болельщики могут наблюдать «эпоху Месси». Также, по мнению специалиста, в XX веке в мировом футболе были эпохи Пеле и Диего Марадоны.
Сборная Аргентины в 1/16 финала встретится с командой Кабо-Верде. Игра пройдет 4 июля и начнется в 1:00 мск.