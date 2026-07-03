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Ташуев удивлен работоспособностью Месси на чемпионате мира по футболу

Месси в трех матчах за сборную Аргентины на чемпионате мира забил шесть мячей.

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси показывает на чемпионате мира по футболу высокую работоспособность и хорошую физическую форму. Таким мнением с ТАСС поделился тренер Сергей Ташуев, который возглавляет красноярский «Енисей».

Месси в трех матчах за сборную Аргентины на чемпионате мира забил шесть мячей и вместе с французским форвардом Килианом Мбаппе лидирует в бомбардирской гонке.

«Месси удивил не тем, как он умеет играть, это мы все знаем, а своим состоянием, физическим состоянием, отношением к сборной, работоспособностью с мячом и без», — сказал Ташуев. По его словам, сейчас болельщики могут наблюдать «эпоху Месси». Также, по мнению специалиста, в XX веке в мировом футболе были эпохи Пеле и Диего Марадоны.

Сборная Аргентины в 1/16 финала встретится с командой Кабо-Верде. Игра пройдет 4 июля и начнется в 1:00 мск.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

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