Определились финалисты 4‑го этапа чемпионата России по пляжному волейболу

Столица Приволжья впервые принимает этап чемпионата России по пляжному волейболу, где традиционно собираются сильнейшие спортсмены страны.
Игры проходят по системе плей-офф. В женском разряде 4 июля в финале сразятся представительницы новосибирского «Локомотива» Мария Егорова/Мария Лазуренко и дуэт из столичной «Академии» Дарья Шустова/Виктория Ямалетдинова.
У мужчин первое место разыграют Фёдор Сабаев/Дмитрий Веретюк («Обнинск», Калужская область) и Илья Лешуков/Олег Стояновский («Факел Ямал», Новый Уренгой).
Добавим, что 4−5 июля на Гребном канале параллельно пройдёт Кубок мэра по пляжному волейболу среди любителей.