Определились финалисты 4‑го этапа чемпионата России по пляжному волейболу

Игры проходят по системе плей-офф. В женском разряде 4 июля в финале сразятся представительницы новосибирского «Локомотива» Мария Егорова/Мария Лазуренко и дуэт из столичной «Академии» Дарья Шустова/Виктория Ямалетдинова.