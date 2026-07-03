Путин предупредил, что РФ будет расширять зону безопасности в ответ на удары ВСУ

Чем больше Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут атаковать российскую инфраструктуру, тем больше Армии России придётся делать зону безопасности. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.