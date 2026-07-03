Путин предупредил, что РФ будет расширять зону безопасности в ответ на удары ВСУ

По словам президента, Вооружённые силы РФ продолжают создавать зону безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины. Кроме того, по его словам, российские войска полностью завершили освобождение Луганской Народной Республики.
Ранее военный обозреватель Михаил Ходарёнок заявил, что появление у ВСУ баллистических ракет средней дальности создаёт для российской ПВО принципиально более сложную задачу. Поводом стало сообщение Минобороны о перехвате 2 июля такого изделия, впервые применённого по объектам на территории РФ.
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