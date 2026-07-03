В Калининградской области на программу «80−85» будут тратить по 30 млрд рублей

«Главное для нас в этом юбилее (80-летие образования Калининградской области, которое официально отмечается 4 июля 2026 года — прим. ТАСС) — это старт большой работы. Мы подготовили инфраструктурную программу на 5 лет, которую завершим к следующей большой дате, 85-летию. Это важные изменения в каждом муниципалитете: дорожное строительство, благоустройство, глобальное обновление коммунальной инфраструктуры, особый акцент делаем на сетях водоснабжения, модернизация социальных объектов, образовательных учреждений и медицинских, спортивных объектов. Много мероприятий заложили в эту программу, больше 400. Ежегодно планируем направлять порядка 30 млрд рублей на реализацию. И я рад, что мы встречаем поддержку на всех уровнях», — написал Беспрозванных.