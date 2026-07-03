В Калининградской области на программу «80−85» будут тратить по 30 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Ежегодные расходы на пятилетнюю инфраструктурную программу «80−85» в Калининградской области составят 30 млрд рублей. Средства из бюджетов разных уровней пойдут на развитие муниципалитетов на всей территории региона, сообщил в «Максе» губернатор Алексей Беспрозванных.
Инфраструктурную программу «80−85» в области анонсировали в ноябре 2025 года. Проект приурочен к 80-летию региона и направлен на дальнейшее благоустройство муниципалитетов. В программе более 400 мероприятий.
«Главное для нас в этом юбилее (80-летие образования Калининградской области, которое официально отмечается 4 июля 2026 года — прим. ТАСС) — это старт большой работы. Мы подготовили инфраструктурную программу на 5 лет, которую завершим к следующей большой дате, 85-летию. Это важные изменения в каждом муниципалитете: дорожное строительство, благоустройство, глобальное обновление коммунальной инфраструктуры, особый акцент делаем на сетях водоснабжения, модернизация социальных объектов, образовательных учреждений и медицинских, спортивных объектов. Много мероприятий заложили в эту программу, больше 400. Ежегодно планируем направлять порядка 30 млрд рублей на реализацию. И я рад, что мы встречаем поддержку на всех уровнях», — написал Беспрозванных.
О ежегодном финансировании в рамках указанной программы в размере 30 млрд рублей 3 июля заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова во время рабочей поездки в Калининградскую область. «Мы с удовольствием взаимодействуем с Калининградской областью и делаем все возможное для того, чтобы регион развивался», — подчеркнула Голикова.
После возложения цветов к калининградскому мемориалу в честь 1,2 тыс. воинов-гвардейцев вице-премьер российского правительства поздравила жителей региона со знаменательной датой.
Об образовании региона.
По решению Потсдамской конференции 1945 года часть Восточной Пруссии — современная Калининградская область вместе с Кенигсбергом — была передана Советскому Союзу. На ее территории был организован Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг — в Калининград.