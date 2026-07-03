Константиновка освобождена, крепость ВСУ пала: главная новость СВО 3 июля

«Сейчас жители Константиновки, которых освобождают наши ребята, дают показания представителям Следственного комитета о тех зверствах, которые творили боевики, пока находились в городе. В последнее время там было много наемников, которые зверствовали. Как выясняется, даже насильно мобилизованные не все такие невинные, как они сами говорят. По каждому военнопленному будут идти следственные мероприятия. Собрано большое количество материалов, есть установленные лица. Если среди псевдобеженцев окажутся виновные в военных преступлениях, конечно же, их привлекут к ответу», — добавил Леонков.