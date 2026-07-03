Константиновка освобождена, крепость ВСУ пала: главная новость СВО 3 июля

Российские военные освободили город Константиновку в Донецкой Народной Республике. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Леонков объяснил, какое значение имеет этот населенный пункт для дальнейшего продвижения ВС РФ.
«Константиновка и Красный Лиман станут очередным этапом перед освобождением славянско-краматорской агломерации, потому что Константиновка — это южная часть, Красный Лиман — это северо-восток. Поджимают Часов Яр. Со стороны Святогорска тоже идут бои уже в черте этого населённого пункта. То есть фактически зажимают группировку ВСУ в клещи, потом будут перерезаны им все коммуникации и дальше пойдёт освобождение», — отметил Леонков.
Военный эксперт рассказал, что ради своего спасения боевики ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и пытаются выдать себя за мирное население.
«Они пытаются спастись, переодеваются в гражданскую одежду, пытаются выдавать себя за гражданских беженцев. Наши военные уже имеют большой опыт, могут распознать, кто есть кто. Всех беженцев проверяют и отсеивают боевиков, которые хотят покинуть город», — объяснил он.
Выявленных боевиков ждет проверка на причастность к военным преступлениям.
«Сейчас жители Константиновки, которых освобождают наши ребята, дают показания представителям Следственного комитета о тех зверствах, которые творили боевики, пока находились в городе. В последнее время там было много наемников, которые зверствовали. Как выясняется, даже насильно мобилизованные не все такие невинные, как они сами говорят. По каждому военнопленному будут идти следственные мероприятия. Собрано большое количество материалов, есть установленные лица. Если среди псевдобеженцев окажутся виновные в военных преступлениях, конечно же, их привлекут к ответу», — добавил Леонков.