В Калининграде подвели итоги операции ОДКБ «Канал — Янтарный берег»

В городе подвели предварительные итоги субрегиональной антинаркотической операции «Канал — Янтарный берег». Она проходила с 29 июня по 3 июля 2026 года с участием правоохранительных органов, пограничных и таможенных служб, а также финансовых разведок государств — членов ОДКБ. Наблюдателями выступили представители Ирана, Малайзии, Китая и других международных структур.
Международный координационный штаб в Калининграде провёл анализ наркоситуации и обеспечил координацию действий. Всего в операции участвовали свыше 39 тысяч сотрудников компетентных органов.
Результаты операции:
Изъято более 3,5 тонн наркотиков и психотропных веществ, включая 1938 кг опия, 519 кг марихуаны, 182 кг героина, 74,4 кг мефедрона. Выявлено 521 наркопреступление, ликвидировано 7 подпольных лабораторий. Задержано 417 человек. Ограничен доступ к 1376 интернет-сайтам с запрещённой информацией. Изъято 24 единицы оружия и 680 боеприпасов. Выявлено свыше 2 тысяч подозрительных финансовых операций на сумму более 100 млн рублей.
Компетентные органы провели ряд международных контролируемых поставок, перекрыв каналы контрабанды. На полигоне Росгвардии прошли показательные выступления спецназа. Участники возложили цветы к мемориалу «1200 гвардейцам».