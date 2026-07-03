В Калининграде подвели итоги операции ОДКБ «Канал — Янтарный берег»

В городе подвели предварительные итоги субрегиональной антинаркотической операции «Канал — Янтарный берег». Она проходила с 29 июня по 3 июля 2026 года с участием правоохранительных органов, пограничных и таможенных служб, а также финансовых разведок государств — членов ОДКБ. Наблюдателями выступили представители Ирана, Малайзии, Китая и других международных…