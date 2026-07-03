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Трамп помиловал шестерых граждан США, осужденных при администрации Байдена

Президент Соединенных Штатов Америки обвинил бывшего главу государства в глупости и использовании законодательства страны в качестве инструмента давления на граждан.

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп помиловал шестерых граждан, отбывавших или готовившихся отбывать наказание по обвинениям, предъявленным им при администрации бывшего главы государства Джо Байдена.

«Для меня большая честь подписать указ о помиловании шестерых человек, подвергшихся преследованию при администрации Байдена и отбывавших или готовившихся отбывать наказание в тюрьме за починку своего автомобиля», — написал Трамп в Truth Social. При этом он обвинил своего предшественника на высшем государственном посту в глупости и использовании законодательства страны в качестве инструмента давления на граждан.

Как отметила газета The Washington Times, Трамп в конце июня подписал указ, расширяющий полномочия американцев в вопросе ремонта личных транспортных средств. Как поясняет издание, администрация Байдена в свое время ужесточила требования к ремонту автомобилей, обязав владельцев производить ряд работ исключительно в автосалонах и автомастерских в рамках усилий по защите окружающей среды.

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