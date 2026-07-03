Трамп помиловал шестерых граждан США, осужденных при администрации Байдена

«Для меня большая честь подписать указ о помиловании шестерых человек, подвергшихся преследованию при администрации Байдена и отбывавших или готовившихся отбывать наказание в тюрьме за починку своего автомобиля», — написал Трамп в Truth Social. При этом он обвинил своего предшественника на высшем государственном посту в глупости и использовании законодательства страны в качестве инструмента давления на граждан.