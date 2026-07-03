Калининградская «Балтика» продала своего нападающего в «Ротор»

Игрок заключил контракт с волжанами на 2 года с функцией продления ещё на один сезон. В весенней части сезона форвард провёл за «Ротор» 15 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. По информации портала Transfermarkt.de, балтийцы заработали на продаже футболиста 120 тыс. евро.