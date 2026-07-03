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Военный инженерно-технический университет воссоздадут в России

Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева реорганизована в форме выделения из нее Военного инженерно-технического университета. Это следует из постановления правительства, опубликованного 3 июля.

Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева реорганизована в форме выделения из нее Военного инженерно-технического университета. Это следует из постановления правительства, опубликованного 3 июля.

— Реорганизовать федеральное государственное казенное военно-образовательное учреждение высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева» Министерства обороны в форме выделения из него федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военный инженерно-технический университет», — говорится в документе.

Университет ведет свою историю с 1939 года — тогда было создано Высшее военно-морское инженерно-строительное училище для подготовки инженеров по строительству военно-морских баз и береговых сооружений. Название вуза неоднократно менялось, а в 1997 году на базе нескольких учебных заведений был образован Военный инженерно-технический университет, который с 2012 года входил в состав академии Хрулева. Теперь его восстановили как самостоятельное учебное заведение.

Ранее стало известно, что в России воссоздадут Высшее военно-морское училище имени Михаила Фрунзе.