Военный инженерно-технический университет воссоздадут в России

Университет ведет свою историю с 1939 года — тогда было создано Высшее военно-морское инженерно-строительное училище для подготовки инженеров по строительству военно-морских баз и береговых сооружений. Название вуза неоднократно менялось, а в 1997 году на базе нескольких учебных заведений был образован Военный инженерно-технический университет, который с 2012 года входил в состав академии Хрулева. Теперь его восстановили как самостоятельное учебное заведение.