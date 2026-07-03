Убийство на автопилоте: в США осудили водителя Tesla за смертельное ДТП

По данным следствия, автомобиль Tesla Model 3 врезался в жилой дом. При этом машина находилась в режиме Full Self-Driving, в котором она самостоятельно управляет движением. Обвиняемый мужчина заявил, что в момент ДТП он переключал музыку и внезапно потерял сознание. Машина, при этом, двигалась со скоростью 117 километров в час, что более чем в два раза превышало разрешенный скоростной порог.