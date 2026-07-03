Убийство на автопилоте: в США осудили водителя Tesla за смертельное ДТП

В американском штате Техас произошло ДТП с участием электромобиля Tesla. 44-летнему водителю, как сообщает Reuters, суд предъявил обвинения в непредумышленном убийстве.
Погибшей оказалась 76-летняя американка.
По данным следствия, автомобиль Tesla Model 3 врезался в жилой дом. При этом машина находилась в режиме Full Self-Driving, в котором она самостоятельно управляет движением. Обвиняемый мужчина заявил, что в момент ДТП он переключал музыку и внезапно потерял сознание. Машина, при этом, двигалась со скоростью 117 километров в час, что более чем в два раза превышало разрешенный скоростной порог.
В компании Tesla прокомментировали происшествие. Глава организации Илон Маск заявил, что что в режиме Full Self-Driving машина передвигается медленно по жилым улицам.
По итогам разбирательства водителя назначили залог в 150 тысяч долларов, обязали носить электронный браслет и управлять авто.
Родственники погибшей женщины предъявили иск Tesla и обвинили компанию в халатности.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Tesla объявила об отзыве 218,8 тысячи автомобилей сразу четырех моделей. Причиной стала задержка вывода изображения с камеры заднего вида, что может повысить риск дорожно-транспортных происшествий.