Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Египет обыграл Австралию в серии пенальти и вышел в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Египта по футболу обыграла команду Австралии в серии пенальти 1/16 финала чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 1:1 (4:2 пен.). Матч прошел на стадионе на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в американском городе Арлингтон.

Сборная Египта по футболу обыграла команду Австралии в серии пенальти 1/16 финала чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 1:1 (4:2 пен.). Матч прошел на стадионе на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в американском городе Арлингтон.

Счет открыл полузащитник египетской команды Эмам Ашур на 13-й минуте. На 55-й минуте защитник Абдувохид Нематов забил в ворота своей команды.

Благодаря победе Египет вышел в ⅛ финала чемпионата. Соперник египетской команды на следующем этапе определится по итогам матча между Аргентиной и Кабо-Вербе. Он начнется 4 июля в 1:00 мск. Встреча пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч с участием Египта за выход в ¼ финала пройдет 7 июля в 18:00 мск.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Действующий победитель турнира — Аргентина.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше