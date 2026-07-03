Египет обыграл Австралию в серии пенальти и вышел в ⅛ финала ЧМ-2026

Благодаря победе Египет вышел в ⅛ финала чемпионата. Соперник египетской команды на следующем этапе определится по итогам матча между Аргентиной и Кабо-Вербе. Он начнется 4 июля в 1:00 мск. Встреча пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч с участием Египта за выход в ¼ финала пройдет 7 июля в 18:00 мск.