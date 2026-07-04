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Что можно и нельзя делать в Ульянов день 4 июля, когда вспоминают влюбленных

Узнали приметы и запреты на 4 июля, когда празднуют Ульянов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 4 июля вспоминает святого Ульяна, а в народе празднуют Ульянов день. В названный день говорят так: «Ульян Ульяну кличет». Все дело в том, что 4 июля вспоминают предание о влюбленных, которые не могут встретиться.

Что нельзя делать 4 июля.

Запрещено давать и брать взаймы. Нельзя в названную дату опаздывать. Подобное может привести к сложностям и неприятностям. Не следует 4 июля ругаться мужу и жене, так как восстановить отношения будет довольно сложно.

Что можно делать 4 июля.

По традиции, с указанной даты было принято повторно сеять редиску. А еще 4 июля собирали цветки липы.

Согласно приметам, ночная раса предсказывает ливень с грозой. А закручивающиеся листья папоротника обещают хорошую погоду.

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