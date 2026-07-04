В Черноземье 5 июля ожидается дождливая погода, до +22°C

В воскресенье, 5 июля, жителей Черноземья ожидает теплая погода. Возможны осадки в виде дождя и переменная облачность. Температура будет варьироваться от +15°C до +22°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +18°C, днем потеплеет до +21°C, вечером столбик термометра опустится до +19°C, ночью будет +15°C. Ветер до 6 м/с.
В Воронеже утром будет +18°C, днем температура поднимется до +20°C, вечером она составит +19°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 5 м/с.
В Курске утром температура составит +17°C, днем будет +19°C, вечером — +17°C, а ночью температура понизится до +15°C. Ветер до 5 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +18°C, днем и вечером также будет +18°C, а ночью — до +15°C. Ветер до 6 м/с.
В Орле утром температура воздуха составит +16°C, днем поднимется до +18°C, вечером также будет +18°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 4 м/с.
В Тамбове утром ожидается +22°C, днем — +21°C, вечером будет +20°C, ночью +15°C. Ветер до 6 м/с.