В Хабаровском крае 4 июля молнии и дожди накроют сразу несколько районов

В Хабаровском крае 4 июля жителей южных территорий ждёт тёплая и влажная погода с температурой до +28 градусов, тогда как на побережье Охотского моря воздух прогреется лишь до +8…+12 градусов.
В Хабаровске день будет тёплым и облачным. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов, местами возможен небольшой дождь. Утром температура составляет около +20 градусов при влажности 84%.
В Комсомольске ожидается заметно прохладнее — не выше +17 градусов. В течение дня вероятны небольшие дожди, а влажность воздуха приблизится к 90 процентам.
Грозовая обстановка складывается в Верхнебуреинском районе. В Чегдомыне синоптики прогнозируют сильные грозы и дожди, температура днём составит около +23 градусов. В окрестностях населённого пункта уже фиксируются молнии.
Южные районы края сохранят летнее тепло. В Вяземском воздух прогреется до +27 градусов, в Бикине — до +24 градусов, однако во второй половине дня возможны кратковременные осадки.
Совсем другая картина наблюдается на севере региона. В Чумикане ожидается лишь +8 градусов и небольшой дождь, в Охотске — до +12 градусов при густом тумане и видимости менее километра. В Николаевске-на-Амуре день пройдёт под облаками, а температура не превысит +15 градусов.
В Советской Гавани установится относительно спокойная погода без существенных осадков. Днём воздух прогреется до +18 градусов, сохранится небольшая облачность.
Таким образом, разница температур между южными и северными районами Хабаровского края сегодня достигает почти 20 градусов, а жителям региона стоит учитывать не только прогноз осадков, но и резкие климатические контрасты внутри края.