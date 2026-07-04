В Хабаровском крае 4 июля молнии и дожди накроют сразу несколько районов

Совсем другая картина наблюдается на севере региона. В Чумикане ожидается лишь +8 градусов и небольшой дождь, в Охотске — до +12 градусов при густом тумане и видимости менее километра. В Николаевске-на-Амуре день пройдёт под облаками, а температура не превысит +15 градусов.