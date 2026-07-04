Что можно и нельзя делать в Ульянов день 4 июля 2026 года

4 июля 2026 года — дата, окутанная древними поверьями и церковными канонами. В православном календаре это день памяти мученика Иулиана Тарсийского и преподобного Максима Грека, а в народной традиции — Ульянов день, или праздник Липового цвета. Считается, что в эту субботу природа достигает пика своей летней силы, а небеса особенно чутко следят за поступками людей. Чтобы провести этот день с пользой для души и тела и не навлечь беду, важно знать, что можно делать, а что находится под строгим запретом.
В этот день наши предки начинали массовый сбор липового цвета, ведь к 4 июля дерево отдавало максимум целебных свойств. Липу почитали как священный оберег, защитника от болезней и сглаза. Считалось, что именно сегодня воздух пропитан особой магией, а вода в реках и озерах обретает чудодейственную силу, способную смыть тревоги и недуги. Влюбленные в этот день старались быть рядом, чтобы не повторить печальную судьбу мифических Ульяна и Ульяны, которые никак не могли встретиться.
Содержание:
ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ 4 ИЮЛЯ 2026 ГОДА ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 4 ИЮЛЯ 2026 ГОДАПОГОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 4 ИЮЛЯ 2026 ГОДАКАКОЙ СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК: 4 ИЮЛЯ 2026 ГОДАКТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ РОДИЛСЯ 4 ИЮЛЯКАКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ПРОИЗОШЛИ 4 ИЮЛЯУ КОГО ИМЕНИНЫ 4 ИЮЛЯКТО ТАКОЙ МУЧЕНИК ИУЛИАН ТАРСИЙСКИЙ.
ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ 4 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Этот день создан для созидания, заботы о здоровье и укрепления связей с близкими.
Сбор липового цвета (Главная традиция). Отправляйтесь в сад или лес за липовым цветом. Важно делать это аккуратно, не ломая ветвей. Собранные цветы высушите — это будет лучшее средство от простуды, кашля и головной боли на всю зиму. Вечная усталость? 4 анализа, которые нужно сдать, чтобы исключить скрытый дефицитУкрепление отношений. День идеально подходит для признаний в чувствах, помолвок и даже свадеб. Считается, что союзы, заключенные 4 июля, будут невероятно крепкими и счастливыми. Проведите время с любимыми, избегая ссор. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинОмовение и очищение. Сходите к водоему и трижды окунитесь с головой. По поверью, вода в Ульянов день уносит все плохое — болезни, дурные мысли и негатив. Каких витаминов мне не хватаетЗащита дома. Обойдите жилище с веточкой липы в руке, чтобы отогнать зависть и зло. На порог можно положить липовую щепку как оберег. 7 вещей, из-за которых уходит удачаОгородные работы. Если у вас есть огород, сегодня благоприятный день для посадки редиса и обработки растений от вредителей натуральными настоями. Милосердие и молитва. Посетите храм или помолитесь дома. День памяти святых предполагает проявление терпения к близким и помощь нуждающимся (подайте милостыню).
ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 4 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Нарушение запретов в этот день, по мнению предков, могло обернуться серьезными потерями, болезнями или разладом в семье. Вот главные табу.
1. Смертный грех против природы.
Ни в коем случае не рубите липу, не ломайте ее ветви и не обдирайте кору. Это считается тяжким грехом. Согласно поверью, если вы повредите дерево-защитник, вы не только навлечете болезни на свой дом, но и можете заблудиться в лесу. Сбор цветов допускается только бережный, без причинения вреда растению.
2. Любовь и ссоры (Самый строгий запрет).
Влюбленным и супругам запрещено ссориться и выяснять отношения. Конфликт в этот день способен не просто испортить настроение, а полностью разрушить планы на совместное будущее, вплоть до расставания. Также нельзя отправляться в дорогу поодиночке — считается, что разлука, начавшаяся 4 июля, затянется надолго. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеру.
3. Бытовые риски.
Не мойте полы и не выносите мусор. Вместе с грязной водой и сором можно «выплеснуть» из дома удачу, здоровье и финансовое благополучие. Лучше оставить уборку на следующий день. Не ешьте мясо птицы (курятину, утку). Это поверье связано с символической чистотой души. Считалось, что тот, кто съест птицу в этот день, лишится внутреннего покоя, его начнут мучить бессонница и тревога.
4. Личное поведение.
Не хвастайтесь деньгами, счастьем или успехами. Хвастовство в Ульянов день привлекает зависть и сглаз, удача может отвернуться от вас надолго. Почему у меня ничего не получаетсяНе опаздывайте. Даже небольшое опоздание в этот день может «выбить из колеи» и привести к череде мелких, но досадных неприятностей. Не берите и не давайте в долг. Финансовые операции в этот день сулят проблемы с деньгами в будущем. Осторожно с милостыней. Подавая нуждающимся, старайтесь не смотреть им прямо в глаза, чтобы, согласно суеверию, не перенять на себя их бедственное положение. Девушкам на выданье: не заводите и даже не гладьте кошек. Поверье гласит, что пушистый питомец может «перебежать дорогу» суженому, и он никогда не появится на пороге вашего дома. Почему кошка вас игнорируетИзбегайте темной магии. Проведение приворотов и любовных заговоров в этот день считается тяжким грехом и источником больших бед. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифом.
ПОГОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 4 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Наблюдая за природой 4 июля, крестьяне определяли погоду на ближайшее время:
Обильная роса утром — к тёплому, урожайному июлю, но возможна гроза днем. Гром гремит протяжно и глухо — непогода затянется надолго. Радуга с востока на запад — к сухой и теплой погоде. Липа цветет обильно и сильно пахнет — лето будет теплым и ясным. Ветер завывает со всех сторон — к скорому ливню. Лягушки у берега — к дождю. Если они прыгают по траве — осадки будут продолжительными.
КАКОЙ СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК: 4 ИЮЛЯ 2026 ГОДА.
Международные и необычные праздники.
День Алисы в Стране чудес — дата приурочена к годовщине первой публикации знаменитой книги Льюиса Кэрролла в 1865 году. День джекфрута — праздник, посвященный самому крупному плоду, растущему на дереве (хлебное дерево).День отдыха от праздников — ироничный повод расслабиться и не отмечать ничего официального.
Православный церковный праздник.
Обретение мощей преподобного Максима Грека — день памяти святого, чьи мощи были обретены в 1996 году в Троице-Сергиевой Лавре.
КТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ РОДИЛСЯ 4 ИЮЛЯ.
Дмитрий Назаров — российский актер. Юлия Зимина — российская актриса и телеведущая. Ева Мари Сэйнт — известная американская актриса. Соня — королева Норвегии. Тахар Рахим — французский актер. Изабели Фонтана — супермодель.
КАКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ПРОИЗОШЛИ 4 ИЮЛЯ.
1776 — Подписание Декларации независимости США.
1819 — Старт кругосветной экспедиции шлюпов «Восток» и «Мирный» из Кронштадта, в ходе которой была открыта Антарктида.
1832 — Основание Зоологического музея в Санкт-Петербурге.
1839 — Основание Пулковской астрономической обсерватории.
1865 — Первая публикация книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
1920 — Открытие в Москве первого в мире театра для детей (ныне Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац).
1946 — Переименование города Кёнигсберга в Калининград.
1957 — Первый полет пассажирского самолета «Ил-18».
2007 — Выбор Сочи столицей зимней Олимпиады-2014.
2012 — Объявление об открытии новой частицы (Бозон Хиггса) в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН).
У КОГО ИМЕНИНЫ 4 ИЮЛЯ.
АнастасияВасилисаАлексейАнтонГеоргийЕгорИванМаксимНикитаНиколайФёдорЮлиан.
КТО ТАКОЙ МУЧЕНИК ИУЛИАН ТАРСИЙСКИЙ.
Мученик Иулиан Тарсийский — одна из самых ярких и трагических фигур раннехристианской эпохи, чья жизнь и смерть пришлись на период жесточайших гонений на последователей Христа при императоре Диоклетиане. Его история — это повествование о несгибаемой вере, материнской любви и стойкости духа, которая на протяжении многих веков вдохновляет православных христиан по всему миру.
Родился Иулиан в городе Аназарве, который располагался в исторической области Киликия — на юго-востоке Малой Азии, на территории современной Турции. Время его рождения пришлось на конец третьего века, точная дата неизвестна, однако историки относят его жизнь к периоду между 270 и 305 годами. Семья будущего мученика была знатной и состоятельной: его отец занимал высокий пост сенатора, однако был язычником, как и большинство представителей римской аристократии того времени. Мать Иулиана, напротив, тайно исповедовала христианство, что в те годы было сопряжено с огромным риском.
После смерти мужа мать Иулиана приняла решение покинуть Аназарву и переехать с сыном в город Тарс — крупный культурный и экономический центр Киликии, известный также как родина апостола Павла. Именно в Тарсе произошло важнейшее событие в жизни юного Иулиана — его крещение. Мать воспитала сына в строгости и благочестии, прививая ему любовь к Христу и наставляя на путь истинной веры. Уже в юные годы Иулиан отличался глубокой религиозностью и проявлял свою любовь к Богу не только на словах, но и на деле, подавая пример окружающим своей благочестивой жизнью.
Гонения Диоклетиана и арест юного исповедника.
Когда Иулиану исполнилось восемнадцать лет, в Римской империи разразилась одна из самых страшных волн гонений на христиан, вошедшая в историю как Великое гонение при императоре Диоклетиане. Этот период стал последним и самым масштабным в истории Римской империи преследованием христиан, которое началось в 303 году и продолжалось до 313 года. Император Диоклетиан издал серию эдиктов, предписывавших разрушать христианские храмы, сжигать священные книги, лишать христиан гражданских прав и принуждать их к принесению жертв языческим богам под угрозой жестоких наказаний.
Юный Иулиан не мог оставаться в стороне. Его открытое исповедание христианской веры стало причиной скорого ареста. Схваченный по приказу властей, он предстал перед судом игемона Маркиана, который был назначен императором для наведения порядка в Киликии и искоренения христианства в регионе. Маркиан, известный своей жестокостью и непримиримостью к христианам, потребовал от Иулиана отречься от Христа и принести жертву языческим идолам. Правитель обещал юноше сохранить жизнь и свободу, если тот выполнит его требование.
Однако Иулиан, несмотря на свой юный возраст, проявил необычайную твёрдость духа. Он отказался отречься от своей веры, заявив, что скорее примет смерть, чем предаст Христа. Разгневанный Маркиан приказал подвергнуть молодого христианина жестоким пыткам, надеясь сломить его сопротивление и заставить подчиниться воле императора. Так начался долгий и мучительный путь страданий, который продлился целый год.
Год страданий: пытки и странствия по городам Киликии.
Последовавший за арестом период стал временем невыносимых физических и моральных страданий для Иулиана. Маркиан приказал водить юного мученика по городам Киликии, чтобы на каждом новом месте проводить публичные допросы и пытки. Такой подход имел двойную цель: с одной стороны, власти рассчитывали, что публичные истязания сломят волю Иулиана, а с другой — стремились запугать других христиан, демонстрируя, какая участь ожидает тех, кто отказывается подчиниться императорским эдиктам.
В каждом городе, куда его доставляли, Иулиан представал перед местными правителями и снова и снова повторял свой отказ принести жертву языческим богам. Каждое такое признание сопровождалось новыми истязаниями. Мученика подвергали различным видам пыток, стремясь причинить ему максимальные страдания. Однако, по свидетельствам современников и церковных историков, каждый раз, когда Иулиана начинали пытать, на его теле проявлялись знаки божественного заступничества: раны затягивались, а сила духа оставалась непоколебимой.
В городе Эгея, который стал одним из пунктов этого мученического пути, произошёл особенно значимый эпизод. Пытаясь осквернить Иулиана и лишить его духовной чистоты, язычники силой вложили ему в уста мясо и кровь жертвенных животных. Согласно языческим представлениям, ритуальное вкушение жертвенной пищи означало признание языческих богов и считалось крайне тяжким осквернением для верующего иудея или христианина. Однако даже этот гнусный акт не смог сломить Иулиана. Он остался твёрд в своей вере, и осквернение не коснулось его души.
Материнская поддержка и совместное мученичество.
Одним из самых трогательных аспектов этой истории является роль матери Иулиана. Женщина, которая сама воспитала сына в христианской вере и привела его ко Христу, не покинула его в минуту испытаний. Она тайно следовала за сыном по всему пути его страданий, поддерживая его молитвами и укрепляя его дух. Мать пробиралась к нему в темницы, проводила с ним время, утешала и просила не отступать от веры, какой бы страшной ни была цена.
В городе Эгее произошёл решающий поворот в их общей судьбе. Матери Иулиана удалось получить разрешение войти к сыну в темницу. Власти полагали, что она попытается убедить его подчиниться требованиям игемона Маркиана и принести жертву языческим богам, чтобы спасти свою жизнь. Однако реальность оказалась прямо противоположной ожиданиям властей.
Три дня женщина провела в темнице рядом с сыном. Вместо того чтобы отговаривать его от мученического подвига, она укрепляла его веру, напоминая о небесном вознаграждении, ожидающем тех, кто до конца сохранит верность Христу. Эти три дня стали для Иулиана источником невероятной духовной силы, позволившей ему выдержать новые испытания.
Когда игемон Маркиан узнал о том, что мать не только не склонила сына к отречению, но и сама исповедала себя христианкой, его гнев не знал границ. Правитель приказал подвергнуть женщину жестоким пыткам. Мать Иулиана перенесла страдания с той же стойкостью и мужеством, что и её сын. Она не отреклась от Христа и умерла от полученных ран, став мученицей вместе со своим сыном. Так мать, воспитавшая Иулиана в вере, разделила с ним и венец мученичества, оставив после себя пример величайшей материнской любви и преданности Богу.
Мученическая кончина и чудесное обретение мощей.
После того как мать Иулиана была казнена, игемон Маркиан приступил к окончательному решению судьбы юного исповедника. Традиционные пытки и истязания не дали желаемого результата — Иулиан оставался непоколебим в своей вере. Тогда власти приговорили его к исключительно жестокой казни, которая должна была не только лишить его жизни, но и стать символом позора и поругания.
Приговор гласил: зашить Иулиана в мешок, наполненный песком и ядовитыми змеями, и бросить в море. Эта казнь была одной из самых мучительных и унизительных в римской практике. Смерть в мешке со змеями наступала медленно и сопровождалась невыносимыми страданиями от укусов пресмыкающихся. Песок, заполнявший мешок, должен был утяжелить тело и ускорить его погружение в морскую пучину.
Приговор был приведён в исполнение. Тело Иулиана, зашитое в мешок с песком и змеями, было сброшено в море. Однако произошло чудо, которое верующие восприняли как свидетельство божественного промысла и особой милости Божией к мученику. Волны вынесли тело Иулиана на берег неподалёку от Александрии, крупнейшего египетского города, который в ту эпоху был одним из центров христианской учёности и благочестия.
Тело мученика было обнаружено на берегу благочестивой христианкой, вдовой, которая с честью погребла его. Место захоронения стало почитаемым среди местных христиан. Позднее, когда гонения утихли и христианство стало легальной религией, святые мощи мученика Иулиана Тарсийского были перенесены в Антиохию — один из главных городов раннего христианства, где они стали объектом всенародного почитания.
Почитание мученика в Церкви и святитель Иоанн Златоуст.
Мужество и стойкость Иулиана Тарсийского произвели огромное впечатление на современников и на последующие поколения христиан. Один из величайших отцов Церкви, святитель Иоанн Златоуст, живший в конце IV — начале V века, почтил память мученика особым похвальным словом. В своём обращении к пастве он прославил подвиг юного Иулиана, указав на него как на пример для подражания всем христианам.
Святитель Иоанн Златоуст в своём слове подробно останавливался на деталях мученического пути Иулиана, подчёркивая, что возраст не является препятствием для подвига веры. Он призывал верующих черпать вдохновение в стойкости юного мученика, который, несмотря на угрозы и нечеловеческие страдания, не предал Христа. Похвальное слово Иоанна Златоуста способствовало широкому распространению почитания Иулиана Тарсийского во всём христианском мире.
В православной традиции день памяти мученика Иулиана Тарсийского установлен 4 июля по новому стилю. В этот день Церковь вспоминает его подвиг и возносит молитвы к святому, прося его заступничества перед Богом. К святому мученику Иулиану обращаются с молитвами о твёрдости в вере, о защите от клеветы и несправедливости, о сохранении семьи в трудные времена, а также об исцелении от болезней. Его образ — это напоминание о том, что истинная вера проверяется не словами, а делами, терпением и готовностью пострадать за правду.
Народная традиция: Ульянов день и почитание липы.
В народном календаре восточных славян имя святого Иулиана претерпело трансформацию, приняв более привычную для русского уха форму — Ульян. День памяти мученика 4 июля получил название Ульянов день, или Липов цвет. Эта дата прочно связана в народном сознании с началом цветения липы — дерева, которому с древности приписывали особые целебные и обережные свойства.
Такое совпадение не является случайным. Крестьяне заметили, что именно к началу июля липа вступает в пору активного цветения, и её цветы обладают наибольшей целебной силой. В Ульянов день было принято отправляться в лес или в сад для сбора липового цвета. Цветы аккуратно собирали, стараясь не ломать ветвей, поскольку липа почиталась как священное дерево, защищающее дом от сглаза, болезней и злых духов. Считалось, что тот, кто срубит липу или сломает её ветви, навлечёт на свой дом несчастье, болезни и разлад.
Собранный липовый цвет сушили на чердаках или в хорошо проветриваемых местах, а затем использовали в течение всего года как лекарственное средство. Липовый чай считался лучшим средством от простуды, кашля, головной боли и лихорадки. Кроме того, настоями из липового цвета укрепляли волосы и ухаживали за кожей. В старину верили, что если положить цветок липы в кошелёк, он привлечёт деньги и защитит от разорения.
Особое почитание липы в Ульянов день отражает глубокую связь народной традиции с церковным календарём. Образ святого мученика, сохранившего верность Христу ценой собственной жизни, слился с образом дерева, которое щедро отдаёт свою целебную силу людям. Это соединение христианского и народного мировосприятия создало уникальную культурную традицию, которая сохраняется до сих пор. В Ульянов день верующие молятся святому Иулиану о здравии и благополучии, а также благодарят Господа за чудесный дар природы — липу с её душистыми и целебными цветами.
Почему кот мнет лапами одеяло, человека и мурлычет.