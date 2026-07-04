Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 июля 2026 года

Общая небесная картина: Луна в фиксированном знаке Водолея соединяется с ретроградным Плутоном, образуя напряженный аспект к Марсу и Урану. Добавьте к этому ретроградный Меркурий в огненном Льве — и получите день парадоксов. Эмоциональная отстраненность Водолея борется с желанием Льва быть в центре внимания, а ретро-Меркурий путает все планы. Главный лозунг дня: «Проверяй трижды, действуй единожды». Импульсивность наказуема, но гениальные озарения (благодаря Водолею) возможны.
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Астрологический прогноз на 4 июля 2026 годаКакая Луна 4 июля 2026 года.
Астрологический прогноз на 4 июля 2026 года.
Овен (21.03 — 19.04).
День обещает быть социально насыщенным, но рискованным. Ваша импульсивность столкнется с холодным расчетом Водолея. Утром возможно чувство тревоги без причины — это Луна входит в конфликт с вашим Марсом. Лучше заниматься коллективными проектами, но избегать руководящих указаний.
Стоит заняться: Пересмотром старых дружеских связей, мозговым штурмом в команде, техническим обслуживанием гаджетов (ретро-Меркурий любит починку).
Не стоит: Навязывать свое мнение коллективу, участвовать в спорах на политические темы, подписывать договоры без нотариального заверения.
Финансы: 35% успеха (высокий риск спонтанных трат на ненужную технику).Любовь: 60% (знакомства будут несерьезными, но веселыми; флирт в мессенджерах удачен).Карьера: 45% (лучше анализировать, чем действовать).Цвет: Электрик-блюз. Блюдо: Шашлык из курицы с острым томатным соусом. Почему кошки сбрасывают предметы.
Телец (20.04 — 20.05).
Ваша стихия — стабильность, но Водолей требует перемен. Сегодня вы можете почувствовать дискомфорт от того, что все планы рушатся. Однако именно 4 июля вы сможете найти нестандартный выход из финансового тупика, если перестанете упрямиться.
Стоит заняться: Инвестициями в интеллектуальную собственность, составлением бизнес-планов (но не их реализацией), генеральной уборкой рабочего стола.
Не стоит: Давать деньги в долг, покупать недвижимость или крупные активы, следовать советам старших родственников.
Финансы: 70% успеха (отличный день для анализа портфеля, но не для покупок).Любовь: 40% (ревность может сыграть злую шутку; лучше побыть в одиночестве).Карьера: 55% (хорошо для защиты диссертации или отчета).Цвет: Терракотовый. Блюдо: Запеченная говядина с корнем сельдерея. Почему кошки любят коробки.
Близнецы (21.05 — 21.06).
Поскольку Меркурий — ваш управитель — ретрограден, день обещает быть сумбурным. Вы будете разрываться между желанием улететь в отпуск и необходимостью работать. Водолей дает вам ясность ума, но усталость будет нарастать к вечеру. Отличное время для коротких поездок на природу.
Стоит заняться: Сортировкой контактов в телефоне, написанием черновиков статей, йогой и дыхательными практиками.
Не стоит: Отправлять важные электронные письма, покупать билеты на самолет, начинать переговоры с новыми партнерами.
Финансы: 45% (мелкие спонтанные расходы неизбежны, контролируйте себя).Любовь: 75% (флирт удается лучше всего именно вам сегодня).Карьера: 30% (рассеянность зашкаливает).Цвет: Лимонный. Блюдо: Салат «Цезарь» с креветками. Почему мужчины здороваются за руку.
Рак (22.06 — 22.07).
Луна в Водолее — это для вас время эмоциональной сухости. Вы можете чувствовать себя непонятым. Идеальный день для того, чтобы заняться домом, но с технической стороны (чинить краны, настраивать Wi-Fi). Избегайте глубоких личных разговоров.
Стоит заняться: Реставрацией старой мебели, аудитом кухонных запасов, составлением списка покупок на неделю.
Не стоит: Делиться сокровенными тайнами с друзьями, эмоционально давить на партнера, переедать на ночь.
Финансы: 50% (нейтральный день, лучше отложить крупные транзакции).Любовь: 30% (вы слишком ранимы, а партнер слишком холоден — конфликт неизбежен, если не молчать).Карьера: 60% (хорошо для бухгалтерии и отчетности).Цвет: Жемчужно-белый. Блюдо: Тыквенный суп-пюре с имбирем. Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026.
Лев (23.07 — 22.08).
Ваше солнце конфликтует с ретроградным Меркурием. Вас будет тянуть на подвиги, но техника и связь подведут вас в самый неподходящий момент. День идеально подходит для демонстрации достижений, но не для начала новых проектов. Ваша харизма сегодня либо спасет, либо погубит все.
Стоит заняться: Публичными выступлениями (если готовились заранее), фотосессиями, обучением младших коллег.
Не стоит: Покупать автомобиль, устраивать скандалы ради привлечения внимания, менять имидж кардинально.
Финансы: 25% (крайне неблагоприятно, велик риск обмана).Любовь: 85% (вы неотразимы, но все свидания лучше назначать в проверенных местах).Карьера: 50% (зависшее состояние).Цвет: Золотой. Блюдо: Стейк Рибай с кровью. Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.
Дева (23.08 — 22.09).
Ваш управитель Меркурий ретрограден, поэтому 4 июля превращается в «день сапера». Вы будете видеть ошибки везде, но исправлять их рискованно. Водолей подскажет вам оригинальное решение проблемы, которая мучила вас месяцами. Используйте логику, а не интуицию.
Стоит заняться: Проверкой финансовых выписок, наведением порядка в документах (цифровых и бумажных), медитацией.
Не стоит: Доверять устным обещаниям, идти на поводу у жалости, делать хирургические операции.
Финансы: 65% (хорошо для возврата старых долгов, плохо для новых вложений).Любовь: 40% (вы слишком критичны к партнеру).Карьера: 70% (отличная аналитическая работа).Цвет: Хаки (оливковый).Блюдо: Рыбный пирог с рисом. Что такое Асцендент и как он влияет на вашу жизнь.
Весы (23.09 — 22.10).
День соткан из противоречий. Водолей — ваш союзник, он дарит вам легкость в общении, но ретро-Меркурий мешает ясно излагать мысли. Отличное время для искусства и культурных мероприятий. Вам стоит быть ведущим, а не участником.
Стоит заняться: Посещением выставок, просмотром кино, организацией вечеринки, флиртом в соцсетях.
Не стоит: Принимать окончательные решения в паре, покупать ювелирные украшения, подписывать мировые соглашения.
Финансы: 55% (зависят от вашей дипломатичности, но цифры могут «плыть»).Любовь: 90% (ваш день! Очарование зашкаливает).Карьера: 40% (вас будет тянуть в творчество, а не в рутину).Цвет: Лавандовый. Блюдо: Фуа-гра с инжирным конфитюром. Заблудились в звездах: почему ваш знак зодиака может быть другим.
Скорпион (23.10 — 21.11).
Энергия дня взрывоопасна. Вы будете чувствовать мощный прилив внутренней силы, но направлять ее в мирное русло сложно из-за ретро-Меркурия. Это идеальный день для психоанализа и работы с тенями. Водолей побуждает вас мыслить глобально.
Стоит заняться: Разбором старых обид (в дневнике, не в личной беседе), научными исследованиями, практиками духовного очищения.
Не стоит: Выяснять отношения с начальством, брать на себя повышенные обязательства, играть в азартные игры.
Финансы: 20% (категорически нет, интуиция вас обманет).Любовь: 50% (страсть может обернуться зависимостью, будьте осторожны).Карьера: 75% (блестяще для стратегического планирования).Цвет: Бордовый. Блюдо: Черная треска с соусом чимичурри. Что будет с планетой после ядерной войны.
Стрелец (22.11 — 21.12).
Ваша тяга к приключениям сегодня ограничена ретро-Меркурием. Все, что вы планировали на 4 июля, вероятно, отменится или задержится. Не расстраивайтесь: Водолей дарит вам уникальную возможность увидеть ситуацию с необычного ракурса. Займитесь саморазвитием.
Стоит заняться: Изучением иностранных языков (повторением старого), чтением философской литературы, планированием отпуска на следующий год.
Не стоит: Садиться за руль в нетрезвом состоянии или в спешке, покупать импортные товары, спорить о религии.
Финансы: 60% (удачны сделки с зарубежными платформами, но только через посредников).Любовь: 65% (романтика возможна с иностранцем или в поездке за город).Карьера: 35% (отсутствие фокуса).Цвет: Небесно-голубой. Блюдо: Запеченный картофель со сливочным маслом и зеленью. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.
Козерог (22.12 — 19.01).
Самый продуктивный знак сегодня. Водолей в вашем секторе работы дает вам холодную голову, а ретро-Меркурий заставляет перепроверять детали. Это день «медленного, но верного» продвижения. Вы сможете уладить старые конфликты.
Стоит заняться: Аудит материальных ценностей, реструктуризацией долгов, общением с пожилыми наставниками.
Не стоит: Игнорировать мелкие поломки (они перерастут в катастрофу), давать авансы, участвовать в корпоративных вечеринках.
Финансы: 80% (лучший день для консервативных вложений и оформления кредитов, если вы все проверили).Любовь: 35% (чувства отходят на второй план, что может обидеть партнера).Карьера: 85% (колоссальная эффективность).Цвет: Графитовый (темно-серый).Блюдо: Говяжий бульон с костным мозгом. Почему мужчины думают о Римской империи.
Водолей (20.01 — 18.02).
Ваша Луна в родном знаке, но в квадрате с Ураном. Это делает вас гениальным, но неуправляемым. Вам хочется разрушить все старое, но ретро-Меркурий говорит: «Не сейчас». 4 июля — день идей, но не их внедрения. Ваше настроение будет меняться каждые 10 минут.
Стоит заняться: Генерацией креативных концепций, рисованием, написанием кода, благотворительностью.
Не стоит: Начинать ремонт, делать косметические процедуры с эффектом омоложения, конфликтовать с матерью или женой.
Финансы: 45% (импульсивные траты на гаджеты и новинки неизбежны, но они не принесут пользы).Любовь: 70% (вы притягиваете эксцентричных людей, возможно открытие в отношениях).Карьера: 60% (ценят ваши идеи, но не берут их в работу).Цвет: Аквамарин. Блюдо: Овощное рагу с тофу. Техника ФБР: как понять, что человек врет вам в глаза.
Рыбы (19.02 — 20.03).
Водолей — ваш антипод, поэтому день будет эмоционально истощающим. Вы можете принимать желаемое за действительное. Ретро-Меркурий путает вашу интуицию. Спасайте себя творчеством и уединением. Идеальный день для просмотра старых семейных фото.
Стоит заняться: Музыкой, рисованием, плаванием, написанием стихов, сном днем.
Не стоит: Принимать лекарства без рецепта, верить сплетням, участвовать в финансовых пирамидах, жаловаться на жизнь.
Финансы: 30% (высокий риск мошенничества).Любовь: 55% (иллюзии рушатся, но это к лучшему).Карьера: 40% (вас никто не поймет, лучше помолчать).Цвет: Мятный. Блюдо: Крем-брюле. Почему в СССР строили девятиэтажки, а не десятиэтажки.
Какая Луна 4 июля 2026 года.
Учитывая мощное влияние убывающей Луны в Водолее и ретроградного Меркурия, этот день больше подходит для завершения дел, чем для начинаний. Вот 5 универсальных советов, которые помогут вам пережить этот капризный день без потерь:
Правило трех проверок: Прежде чем нажать «Отправить», подписать документ или сказать тост, сосчитайте до 10. Тексты и устная речь сегодня имеют свойство искажаться. Проверяйте фактуру, имена и цифры — они могут быть заменены на противоположные. Энергия воздуха: Поскольку Водолей — знак воздуха, избегайте душных помещений. Проветрите квартиру и рабочее место. Если есть возможность, выйдите на улицу в обед — приток кислорода очистит мысли от ретроградного тумана. Техника под ударом: Меркурий ретрограден, а Водолей отвечает за технологии. Сделайте резервную копию всех важных файлов. Не обновляйте программное обеспечение и не покупайте новую технику — велик риск брака или несовместимости. Финансовая пауза: Наш общий рейтинг сделок низкий. Если это не критичные траты (еда, здоровье, безопасность), отложите покупку. Деньги любят холодный расчет, а сегодня эмоции в финансовых вопросах зашкаливают. Не суетитесь в отношениях: Убывающая Луна вытягивает энергию. Не требуйте от партнера объяснений и не ищите скрытые смыслы там, где их нет. Если ссора назревает — переключитесь на предметный разговор о планах на будущий месяц, но без категоричных формулировок.
Счастливого и безопасного вам 4 июля! Помните, что астрология — это инструмент навигации, а руль всегда в ваших руках.
Ветеринары предупреждают: ни в коем случае не целуйте кошку в нос (это опасно).