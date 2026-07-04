Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 июля 2026 года

Правило трех проверок: Прежде чем нажать «Отправить», подписать документ или сказать тост, сосчитайте до 10. Тексты и устная речь сегодня имеют свойство искажаться. Проверяйте фактуру, имена и цифры — они могут быть заменены на противоположные. Энергия воздуха: Поскольку Водолей — знак воздуха, избегайте душных помещений. Проветрите квартиру и рабочее место. Если есть возможность, выйдите на улицу в обед — приток кислорода очистит мысли от ретроградного тумана. Техника под ударом: Меркурий ретрограден, а Водолей отвечает за технологии. Сделайте резервную копию всех важных файлов. Не обновляйте программное обеспечение и не покупайте новую технику — велик риск брака или несовместимости. Финансовая пауза: Наш общий рейтинг сделок низкий. Если это не критичные траты (еда, здоровье, безопасность), отложите покупку. Деньги любят холодный расчет, а сегодня эмоции в финансовых вопросах зашкаливают. Не суетитесь в отношениях: Убывающая Луна вытягивает энергию. Не требуйте от партнера объяснений и не ищите скрытые смыслы там, где их нет. Если ссора назревает — переключитесь на предметный разговор о планах на будущий месяц, но без категоричных формулировок.