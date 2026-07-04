Командовать парадом будет он: как новый «Бендер» гнал спорткар в Сочи

Любовный треугольник в спортивном кабриолете по дороге из Питера в Сочи — дебютный полный метр Ильи Храмова. После триумфа на фестивале «Новое движение» он готовится к выходу на российские экраны. Главный герой — фотограф-авантюрист Тёма, который через всю страну везет бывшую жену и ее жениха на свадьбу и придумывает, как бы сорвать это ненавистное мероприятие. Тёму играет Арам Вардеванян из трилогии «Бендер», и многие качества его героя перекочевали в лирический фильм о конце молодости и трудном вступлении во взрослую жизнь.
О чем фильм «Трасса “Море — море”.
Мода на внутренний туризм в Россию пришла относительно недавно, зато ей очень повезло с поддержкой в кинематографе. «Далекие близкие», «Родные», «Поехавшая» — это названия, которые приходят в голову сразу, плюс еще «Витька Чеснок», «Танцуй, селедка!», «День мертвых», «Втроем», «Туда», «Геля». И все они далеки от меланхолии «Коктебеля» и мрачности «Бумера»: это кино с позитивным месседжем. У роуд-муви «Трасса “Море — море” отличная компания, есть даже своего рода фильм-побратим — дебют Петра Тодоровского “Лавстори”. Там герои Александра Петрова и Вильмы Кутавичюте ехали на машине из Москвы в Сочи на ее свадьбу, и персонаж Петрова пытался пробить лед в сердце девушки.
У героя драмеди «Трасса “Море — море” похожая ситуация — он тоже везет любимую девушку в Сочи на ее свадьбу. Разница в том, что едут они из Питера и не одни: в машине еще новый жених девушки и отвязная автостоперша. Вообще это очень живописный и интересный маршрут, по пути Великий Новгород, Валдай, Тверь, Москва, Тула, Воронеж, Ростов. Тем более что едут герои по бесплатной дороге, что предполагает какие-то интересные остановки и посещение любимых мест. К тому же, как мы узнаем, на этой трассе они далеко не первый раз.
Но персонажам, к сожалению для зрителя, совсем не до заездов в древние города и посиделок в уютных кафешках. Все на нервах. Водитель, авантюрист, фотограф и стритрейсер Тёма очень не хочет, чтобы его бывшая жена снова вышла замуж. Та, в свою очередь, одинаково раздражена и эгоизмом Тёмы и тем, что ее новый избранник оказался слишком уж маменькиным сынком. Жених самолюбиво пытается доказать, что он уже взрослый. Автостоперша выступает в роли джокера, внося хаос в классический любовный треугольник. Поэтому поездка может затянуться и принять неожиданный оборот.
Каким получился «Трасса “Море — море”.
Несколько лет назад Арам Вардеванян обратил на себя внимание тем, как точно попал в образ Остапа в авантюрной трилогии «Бендер». Но даже если зритель не видел те фильмы, сравнение с великим комбинатором при взгляде на Тёму возникнет сразу. Яркая внешность, острый язык, прожекты, проделки, постоянная ложь, романтический настрой, бездомность, вечное отсутствие денег, невписанность в серую окружающую среду и катастрофическое невезение на рубежных точках — даже странно, что кеды у него не на босу ногу. Не верится, что он был женат по-настоящему, потому что Тёма — эгоцентрик и одиночка, которому если кто-то и нужен, то скорее напарник, чем женщина для создания семьи.
На образе Тёмы и держится весь фильм. Остальное — второстепенно. Он, конечно, влюблен в свой спорткар с откидным верхом, но мы знаем, что такие ребята и без машины не пропадут. Тёма пытается вернуть любимую девушку Сашу. Но она показана настолько обыкновенной, что мы понимаем: в случае чего Тёма найдет другую цель, потому что романтика и свобода для него важнее всего.
А Саша хочет стабильности, понятных планов. Ей нужны заботливый муж, дом, дети — это собирательный образ нормальной молодой сильной женщины, которой пришлось стать сильной, так как мужики вокруг все очень паршивого качества, а от жизни подарков ждать не приходится, надо добиваться всего самой. Юлия Франц из «Универа» и новых «Папиных дочек» играет именно такую героиню. Саша считает, что в молодости еще можно было позволить себе дурачества вроде купания голышом или связи с безработным фотографом, но теперь надо подтянуться к социальным ролям, которые соответствуют взрослому человеку.
Жениха играет Олег Отс, и его аристократическая, несколько старомодная внешность, которая была так кстати в «Союзе спасения», «Императрицах», «Павле. Первом и последнем», здесь отлично соответствует внутренним метаниям его персонажа. Он полностью подавлен жесткой волей богатых родителей, и ясно, что его внутренний конфликт — вырваться на свободу, а не жениться на Саше, хотя внешне они очень подходят друг другу. Чего хочет героиня Дарьи Матвеевой, стоперши, понять трудно, но ее персонаж становится детонатором важных сюжетных поворотов. Без нее фильм был бы скучнее.
Режиссер-дебютант Илья Храмов только недавно выпустился из мастерской Владимира Хотиненко во ВГИКе, и для него, снимавшего раньше только короткометражки (особенно удался триллер «Чем могу помочь?»), полуторачасовое роуд-муви стало серьезным испытанием. Причем по фильму видно, что бюджет был маленький, а идей очень много. Совершенно правильно, что Храмов в итоге сделал ставку на химию между актерами: любовный треугольник с «Остапом Бендером» оказался вполне рабочей схемой, а прошлый автопробег по бездорожью и разгильдяйству герой, как мы помним, выдержал очень достойно.
В итоге фильм получил на фестивале «Новое движение» приз молодых кинокритиков с формулировкой «За устремленность в завтрашний день и веру в светлые перемены», а Матвеевой жюри присудило награду за лучшую женскую роль. На следующей неделе роуд-муви выйдет в широкий прокат.
Забавно, что в этом молодом, только что снятом фильме есть уже некоторая ностальгия. И в том, как спокойно проходит поездка героев и ничто не омрачает путешествия через всю страну, и в том, как на трассе персонажи заезжают на заправку — а там не только нет очереди, но и бензин любой на выбор. Но в этом и прелесть таких фильмов, фиксирующих то ли время, то ли его ощущение, то ли ту самую «устремленность в завтрашний день», которая звучит в дипломе критиков и будет воспринята благодарной аудиторией.