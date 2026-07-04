Командовать парадом будет он: как новый «Бендер» гнал спорткар в Сочи

Забавно, что в этом молодом, только что снятом фильме есть уже некоторая ностальгия. И в том, как спокойно проходит поездка героев и ничто не омрачает путешествия через всю страну, и в том, как на трассе персонажи заезжают на заправку — а там не только нет очереди, но и бензин любой на выбор. Но в этом и прелесть таких фильмов, фиксирующих то ли время, то ли его ощущение, то ли ту самую «устремленность в завтрашний день», которая звучит в дипломе критиков и будет воспринята благодарной аудиторией.