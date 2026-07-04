Календарь на 4 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Ежегодный городской праздник, который проходит в первую субботу июля. Дата выбрана не случайно: именно в начале июля по сюжету романа «Преступление и наказание» Родион Раскольников впервые выходит из своей каморки и бродит по улицам Петербурга. Праздник проводится с 2010 года. В этот день по всему городу проходят экскурсии, лекции, спектакли, квесты и выставки, а на улицах разыгрывают сцены из произведений Достоевского. Инициатором праздника выступил Комитет по культуре Санкт-Петербурга, а с 2015 года его куратором является Музей Достоевского и другие городские учреждения культуры.