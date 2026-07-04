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Сборная Египта впервые выиграла матч плей-офф на чемпионате мира по футболу

В 1/16 финала египтяне в серии пенальти обыграли команду Австралии.

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Сборная Египта по футболу одержала первую победу в матчах плей-офф на чемпионатах мира.

В 1/16 финала турнира 2026 года египтяне в серии пенальти одолели команду Австралии. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. По итогам серии 11-метровых ударов египтяне победили — 4:2.

Сборная Египта в четвертый раз принимает участие в финальной стадии чемпионата мира. В 1934 году команда уступила в первой на тот момент стадии плей-офф — в ⅛ финала. На турнирах 1990 и 2018 годов египтяне не выходили из группы.

В ⅛ финала сборная Египта 7 июля сыграет с победителем встречи между командами Аргентины и Кабо-Верде.