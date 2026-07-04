Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе увидели признаки распада НАТО: что угрожает Североатлантическому альянсу

Президент Литвы Науседа предупредил о распаде НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа увидел признаки скорого распада НАТО. По сего словам, альянсу грозит развал, если страны-участники не смогут достичь целевого показателя военных расходов в размере 5% от ВВП. Слова Науседы приводит издание Politico.

Он отметил, что НАТО может распасться сразу на три части. По его словам, сложность заключается в том, что некоторые страны в ближайшие несколько лет смогут достичь показателя в военных расходов в размере 5% от ВВП, а другие — остаться на уровне 2−2,5%.

«Было бы крайне спорным или противоречивым, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие колебались бы, скажем, на уровне 2 или 2,5%. Это, естественно, разделит альянс на две или три части», — считает Науседа.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, участники Североатлантического альянса не могут согласовать совместное заявление к предстоящему саммиту, который пройдет в Турции. Между представителями НАТО возникли разногласия из-за расширения трубопроводов на восток и помощи Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше