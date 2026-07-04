На Западе увидели признаки распада НАТО: что угрожает Североатлантическому альянсу

Он отметил, что НАТО может распасться сразу на три части. По его словам, сложность заключается в том, что некоторые страны в ближайшие несколько лет смогут достичь показателя в военных расходов в размере 5% от ВВП, а другие — остаться на уровне 2−2,5%.
«Было бы крайне спорным или противоречивым, если бы одни страны попытались сделать больше и достигли этой цели в ближайшие годы, а другие колебались бы, скажем, на уровне 2 или 2,5%. Это, естественно, разделит альянс на две или три части», — считает Науседа.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, участники Североатлантического альянса не могут согласовать совместное заявление к предстоящему саммиту, который пройдет в Турции. Между представителями НАТО возникли разногласия из-за расширения трубопроводов на восток и помощи Украине.