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В России объемы противоопухолевой терапии выросли на 97,5% за 6 лет

Благодаря повышению доступности и эффективности диагностических процедур стало возможным раннее выявление онкологических заболеваний, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Объемы противоопухолевой терапии в России за последние 6 лет выросли на 97,5%, а лучевой — на 51%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«За последние 6 лет объемы противоопухолевой терапии выросли на 97,5%, а объемы лучевой терапии — на 51%. Кратность курсов лекарственной терапии на одного пациента выросла на 15,4%», — сказал он, обращаясь к участникам Петербургского международного онкологического форума «Белые ночи — 2026».

Мурашко добавил, что за счет повышения доступности и эффективности диагностических исследований уже удалось достичь выявления на ранних стадиях онкозаболеваний. Например, рака желудка — в 60% случаях, рака легкого — более чем в 50%.