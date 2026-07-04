В России объемы противоопухолевой терапии выросли на 97,5% за 6 лет

«За последние 6 лет объемы противоопухолевой терапии выросли на 97,5%, а объемы лучевой терапии — на 51%. Кратность курсов лекарственной терапии на одного пациента выросла на 15,4%», — сказал он, обращаясь к участникам Петербургского международного онкологического форума «Белые ночи — 2026».