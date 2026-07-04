Путин обсудил с военачальниками более активные действия в зоне СВО

По словам представителя Кремля, президент заслушал доклады военачальников и поставил конкретные цели на ближайшие месяцы.
«Отдельно президент обсудил с военачальниками задачи на летний период и также тему более активных наступательных действий», — подчеркнул Песков.
Также ранее Владимир Путин сообщил о завершении освобождения ЛНР и существенном продвижении в ДНР. По его словам, освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике является важным шагом в направлении славянско-краматорского узла обороны ВСУ.
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