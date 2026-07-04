Число жертв землетрясения в Венесуэле снова выросло

Количество жертв страшного землетрясения в Венесуэле вновь увеличилось. Так, Министерство информации и связи республики сообщило уже о 2265 жертвах стихии.
Ранеными оказались 12666 граждан, более 15 тысяч человек остались без жилья, разрушены 189 зданий и еще 885 сильно повреждены.
В Венесуэле продолжаются спасательные операции. Из-под завалов спасли 6462 человека. Лечение прошли более 20 граждан, также помощь уже оказали 86 117 семьям. Всего пострадавшим передали более девяти тонн продуктов.
Ранее сайт KP.RU объяснял, почему землетрясение в Венесуэле стало таким разрушительным.
Также одного из выживших нашли под завалами спустя восемь дней после землетрясений.
Стоит напомнить, что разрушительное землетрясение произошло 24 июня. По данным Геологической службы США, сила первого подземного удара достигла 7,2 балла, а второго — 7,5 балла по магнитуде.