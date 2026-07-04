Конец легенд Европы, триумф Африки: Германия в слезах, а Марокко идёт за трофеем

Поэтому совсем неудивительно, что на стадии 1/16 финала сборная Марокко прошла Нидерланды. Да, многие эксперты называли нидерландцев главными фаворитами турнира, однако «золотое поколение» голландцев уже давно повзрослело, так и не взяв ни одного трофея. Так что всё закономерно. Победитель матча 1/16 финала определился в серии пенальти, где точнее оказались марокканцы (1:1, 3:2). Впереди — матч с одной из хозяек турнира, Канадой, где Марокко будет явным фаворитом.