В Калининграде будут судить чиновницу и заведующую детсадом за падение дерева на ребёнка

отношении ведущего инженера муниципального учреждения и заведующей детским садом № 132. Инцидент произошёл 24 июня 2025 года — на 6-летнего ребёнка во время прогулки упал клен.
По версии следствия, в мае 2025 года ведущий инженер ненадлежащим образом обследовала деревья на территории детсада и не выявила необходимость вырубки аварийного клена. Заведующая, в свою очередь, проигнорировала предупреждение экстренных служб об усилении ветра и не отменила прогулку. В результате при порыве ветра дерево рухнуло на 6-летнего воспитанника. Медики диагностировали вред здоровью средней тяжести.
В ходе следствия допросили свидетелей, провели лесопатологическую и медицинскую экспертизы. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ленинградский районный суд. Ведущему инженеру вменяют ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), заведующей — ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по обеим статьям — до трёх лет ограничения свободы.