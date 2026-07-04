В Калининграде будут судить чиновницу и заведующую детсадом за падение дерева на ребёнка

По версии следствия, в мае 2025 года ведущий инженер ненадлежащим образом обследовала деревья на территории детсада и не выявила необходимость вырубки аварийного клена. Заведующая, в свою очередь, проигнорировала предупреждение экстренных служб об усилении ветра и не отменила прогулку. В результате при порыве ветра дерево рухнуло на 6-летнего воспитанника. Медики диагностировали вред здоровью средней тяжести.