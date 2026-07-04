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Роналду обратился к потерявшему семью ребенку из Венесуэлы

Знаменитый форвард сборной Португалии Криштиану Роналду записал обращение к ребенку, которого спасли из-под завалов после разрушительного землетрясения в Венесуэле.

Знаменитый форвард сборной Португалии Криштиану Роналду записал обращение к ребенку, которого спасли из-под завалов после разрушительного землетрясения в Венесуэле. Запись опубликовал журналист Фабрицио Романо.

В коротком ролике футболист пожелал мальчику скорейшего выздоровления и пригласил его посетить один из своих матчей. «Я искренне желаю тебе выздоровления и всего наилучшего и приглашаю тебя посетить мой матч. Обнимаю, мой друг!» — приводит слова Роналдо публикация.

Ребенок, к которому обратился спортсмен, пережил тяжелую трагедию: в результате землетрясения он потерял всю семью, а сам получил такие травмы, что врачи были вынуждены ампутировать ему ногу.

Напомним, стихийное бедствие обрушилось на Венесуэлу 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, число жертв превысило 2,6 тысячи человек.

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