Германия вызвала посла КНР из-за сообщений об обучении российских военных

В немецких документах, принятых после 2022 года, главным источником угроз для Германии признана Российская Федерация, и военная реформа ФРГ обладает выраженной антироссийской направленностью, поскольку инвестиции в оборонный сектор рассчитаны на случай возможного военного противостояния с Россией. Об этом в четверг, 2 июля, заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.