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Германия вызвала посла КНР из-за сообщений об обучении российских военных

Германия вызвала посла КНР в Берлине из-за сообщений СМИ о том, что Китай якобы обучает российских военных для участия в конфликте на Украине. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает Reuters.

Германия вызвала посла КНР в Берлине из-за сообщений СМИ о том, что Китай якобы обучает российских военных для участия в конфликте на Украине. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает Reuters.

— Германия обратилась с просьбой о проведении срочных переговоров с послом КНР в связи с сообщениями о том, что Китай проводит обучение российских военнослужащих, — говорится в сообщении.

В германском МИД заявили, что любая помощь Москве со стороны Пекина в украинском конфликте несет угрозу безопасности Германии. Посольство КНР в Берлине пока не комментировало ситуацию.

В немецких документах, принятых после 2022 года, главным источником угроз для Германии признана Российская Федерация, и военная реформа ФРГ обладает выраженной антироссийской направленностью, поскольку инвестиции в оборонный сектор рассчитаны на случай возможного военного противостояния с Россией. Об этом в четверг, 2 июля, заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Появилась информация, что Германия и Нидерланды создали в Эстонии военный командный центр для «сдерживания России». Центр будет выполнять функции тактического штаба для части восточного фланга НАТО.

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