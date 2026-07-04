Германия вызвала посла КНР из-за сообщений об обучении российских военных

Германия вызвала посла КНР в Берлине из-за сообщений СМИ о том, что Китай якобы обучает российских военных для участия в конфликте на Украине. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает Reuters.
— Германия обратилась с просьбой о проведении срочных переговоров с послом КНР в связи с сообщениями о том, что Китай проводит обучение российских военнослужащих, — говорится в сообщении.
В германском МИД заявили, что любая помощь Москве со стороны Пекина в украинском конфликте несет угрозу безопасности Германии. Посольство КНР в Берлине пока не комментировало ситуацию.
В немецких документах, принятых после 2022 года, главным источником угроз для Германии признана Российская Федерация, и военная реформа ФРГ обладает выраженной антироссийской направленностью, поскольку инвестиции в оборонный сектор рассчитаны на случай возможного военного противостояния с Россией. Об этом в четверг, 2 июля, заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.
Появилась информация, что Германия и Нидерланды создали в Эстонии военный командный центр для «сдерживания России». Центр будет выполнять функции тактического штаба для части восточного фланга НАТО.