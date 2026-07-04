Ранее президент Владимир Путин предупредил о расширении зоны безопасности в ответ на удары Вооружённых сил Украины по российской инфраструктуре. По словам главы государства, чем активнее Киев будет атаковать объекты на территории РФ, тем больше территории придётся брать под контроль российским подразделениям. Лидер страны отметил, что армия продолжает формировать буферную полосу в Сумской и Харьковской областях. Он также подтвердил полное завершение освобождения Луганской Народной Республики.