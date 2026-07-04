Минобороны России показало кадры из освобожденных районов Константиновки

Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, на которых российские военнослужащие демонстрируют государственные флаги в различных районах освобожденной Константиновки. Кадры были размещены на платформе «Макс».
На видео бойцы подразделений российской группировки «Юг» находятся в Южном, Цинковом и Центральном районах города, а также в районах Украинский хутор, Красный Город, Нахаловка и Исторический центр. Кроме того, флаги России были развернуты в районе железнодорожного вокзала.
Также в опубликованных роликах показана работа российских беспилотных систем, артиллерийских расчетов и штурмовых подразделений в разных частях Константиновки.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих, принимавших участие в освобождении Константиновки, отметив их мужество, профессионализм и результативные действия.