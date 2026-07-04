Минобороны России показало кадры из освобожденных районов Константиновки

На видео бойцы подразделений российской группировки «Юг» находятся в Южном, Цинковом и Центральном районах города, а также в районах Украинский хутор, Красный Город, Нахаловка и Исторический центр. Кроме того, флаги России были развернуты в районе железнодорожного вокзала.