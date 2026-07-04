Герасимов: Передовые части группировки «Центр» вошли в Доброполье и Анновку

В ходе доклада также были подведены итоги действий за июнь. По словам Герасимова, за прошедший месяц под контроль перешли Кутузовка, Васильевка и Новый Донбасс. Помимо этого, боевые действия продолжаются сразу на нескольких участках. Речь идёт о населённых пунктах Белицкое, Шевченко, Сергеевка и Красноярское. Часть подразделений группировки «Центр» параллельно выполняет другую задачу — занимается формированием полосы безопасности на территории Днепропетровской области.