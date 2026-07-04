Египет впервые за 92 года вышел в ⅛ финала ЧМ, обыграв Австралию

Сборная Египта по футболу обыграла команду Австралии в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира и вышла в ⅛ финала. Встреча прошла в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и завершилась в пятницу, 3 июля, со счетом 4:2 по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
На 13-й минуте полузащитник Эмам Ашур открыл счет. На 55-й минуте защитник Харри Суттар сравнял результат, а затем египтянин Мохамед Хани отправил мяч в собственные ворота, однако в серии пенальти точнее оказались футболисты Египта. Решающий удар реализовал Хоссам Абдельмагид.
Ранее стало известно, что сборная Португалии обыграла команду Хорватии со счетом 2:1 в матче 1/16 финала ЧМ. Встреча состоялась в Торонто. В составе победителей голами отличились Криштиану Роналду (68-я минута, пенальти) и Гонсалу Рамуш (90+4). У проигравших единственный мяч забил Иван Перишич (53-я минута).