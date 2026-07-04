Египет впервые за 92 года вышел в ⅛ финала ЧМ, обыграв Австралию

Сборная Египта по футболу обыграла команду Австралии в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира и вышла в ⅛ финала. Встреча прошла в Арлингтоне на стадионе «AT&T Стэдиум» и завершилась в пятницу, 3 июля, со счетом 4:2 по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.