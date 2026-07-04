Герасимов сообщил о завершении освобождения Красного Лимана в ДНР

Также в ходе встречи президент России Владимир Путин обсудил с военным командованием задачи на предстоящий летний период. Особое внимание на встрече уделялось планированию более активных наступательных действий. Кроме того, глава государства сообщил о завершении освобождения ЛНР и существенном продвижении в ДНР. По его словам, освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике является важным шагом в направлении славянско-краматорского узла обороны ВСУ.