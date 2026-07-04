Герасимов сообщил о завершении освобождения Красного Лимана в ДНР

Доклад о ходе освобождения города Герасимов представил президенту России Владимиру Путину.
«Завершается освобождение города Красный Лиман — важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении», — заявил Герасимов.
Также в ходе встречи президент России Владимир Путин обсудил с военным командованием задачи на предстоящий летний период. Особое внимание на встрече уделялось планированию более активных наступательных действий. Кроме того, глава государства сообщил о завершении освобождения ЛНР и существенном продвижении в ДНР. По его словам, освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике является важным шагом в направлении славянско-краматорского узла обороны ВСУ.
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