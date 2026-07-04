Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объяснил причину энергетического кризиса в Евросоюзе и Германии в частности. Он подчеркнул, что проблема связана с подрывом украинцем газопровода «Северный поток». Об этом спецпредставитель президента России поразмышлял на страничке в Х.
Глава РФПИ напомнил, что после подрыва «Северного потока» была уничтожена энергетическая инфраструктура. Она имела важное значение для выживания Берлина.
«Кризис, охвативший ЕС и Германию, возник из-за этого террористического акта и русофобской политики ЕС», — уточнил Кирилл Дмитриев.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что политикам из ЕС при обсуждении возможного вступления Украины в объединение следует помнить о причастности Киева к терактам на газопроводах. Он напомнил о решении полиции Германии предъявить украинцу обвинение в подрыве.