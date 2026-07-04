Герасимов: В июне ВС России освободили более 600 км территории в зоне СВО

Как подчеркнул Герасимов, войска продолжают выполнять поставленные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей.
«В июне освобождено 29 населённых пунктов и 636 квадратных километров территории», — заявил начальник Генштаба.
Ранее Валерий Герасимов заявил, что российские военные завершают освобождение города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Этот населённый пункт, являющийся важным административным центром и крупным железнодорожным узлом, имеет ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении.
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