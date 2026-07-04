Глава государства подчеркнул, что освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике является важным шагом в направлении славянско-краматорского узла обороны ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, назвал это событие ключевым на сегодняшний день.