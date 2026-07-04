Россиян во втором полугодии ждут две короткие рабочие недели

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сокращенные рабочие недели ждут россиян в начале ноября и конце декабря 2026 года в связи с праздничными днями. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.
«Во втором полугодии короткие недели (меньше 5 рабочих дней) будут в ноябре и в декабре», — сказала она.
В начале ноября рабочая неделя будет сокращенной из-за празднования Дня народного единства. Он отмечается 4 ноября и в этом году выпадает на среду. «Накануне, 3 ноября, рабочий день сокращен на час», — рассказала Рогалева.
В конце декабря рабочая неделя продлится всего три дня — с понедельника по среду. С четверга, 31 декабря, начинаются новогодние каникулы. «Стоит обратить внимание, что 31 декабря — официальный выходной (перенос с воскресенья 4 января)», — указала эксперт.