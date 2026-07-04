Россиян во втором полугодии ждут две короткие рабочие недели

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сокращенные рабочие недели ждут россиян в начале ноября и конце декабря 2026 года в связи с праздничными днями. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.