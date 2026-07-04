Отец в лагерях, жена в психбольнице, сын умер в 29: за что судьба наказала Фрунзика Мкртчяна

Сам артист, по воспоминаниям дочери, предчувствовал свой скорый уход. Нунэ рассказывала, что примерно за год до трагедии Мкртчян ей сказал, что умрёт от водки, и даже назвал место, где будет проходить с ним прощание. Сама Нунэ пережила своего отца лишь на пять лет и скончалась в 1998 году от рака в возрасте 39 лет. Сын Вазген ушёл из жизни в 2003 году, ему было всего 29. Супруга актёра пережила всех членов семьи и скончалась в 2011 году, не зная о том, что её мужа и детей уже нет в живых.