Как Запад выбивает деньги для ВПК: зачем политики твердят о планах РФ напасть на ЕС

Москва не собирается нападать на страны Европы. Российские власти неоднократно подчеркивали эту мысль. Однако на Западе по-прежнему твердят о якобы угрозе со стороны Москвы. Как заявил посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью «Вестям», у России нет планов по нападению на Европу.