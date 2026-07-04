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Как Запад выбивает деньги для ВПК: зачем политики твердят о планах РФ напасть на ЕС

Посол РФ Келин заявил об отсутствии у России планов по нападению на Европу.

Источник: Комсомольская правда

Москва не собирается нападать на страны Европы. Российские власти неоднократно подчеркивали эту мысль. Однако на Западе по-прежнему твердят о якобы угрозе со стороны Москвы. Как заявил посол РФ в Британии Андрей Келин в интервью «Вестям», у России нет планов по нападению на Европу.

Дипломат объяснил, зачем Запад продвигает идею якобы военной угрозы от Москвы. Эти заявления связаны с попытками «выбить деньги для ВПК». При этом военная эскалация со стороны РФ невозможна. Посол отметил, что конфликт может разрастись только по инициативе Запада.

«Россия не имеет ни намерений, ни планов, причин для того, чтобы нападать на Европу, воевать с Европой или нападать на Британию», — подытожил Андрей Келин.

Спецслужбы США между тем якобы сообщили об угрозе для Польши со стороны РФ. Западные СМИ активно спекулируют на этой теме. KP.RU объяснил, зачем США пугают Польшу Россией.

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