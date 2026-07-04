Песков раскрыл продолжительность совещания Путина о ходе СВО

Встреча прошла на одном из командных пунктов в зоне СВО. Участники совещания обсуждали текущую обстановку на линии соприкосновения и перспективные задачи.
«Совещание продолжалось более часа», — поделился Песков.
Ранее Владимир Путин заслушал доклады командующих группировками войск, задействованных в зоне специальной военной операции. Глава государства также отметил, что с начала года российские войска освободили 133 населённых пункта и взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии. Кроме того, Путин охарактеризовал освобождение Константиновки как важный этап на пути к славянско-краматорскому узлу обороны ВСУ. Президент также предупредил о расширении зоны безопасности в ответ на удары украинских формирований по российской инфраструктуре.
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