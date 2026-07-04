В Хабаровском крае Комсомольский НПЗ возобновит работу на следующей неделе

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу уже на следующей неделе, что позволит направить дополнительные объёмы топлива на рынок региона, — сообщает МАХ-канал «Хабаровский край».
Как отметил заместитель министра энергетики края Евгений Береза, ситуация с обеспечением топливом остаётся сложной, но находится под контролем.
По его словам, после запуска предприятию потребуется время для выхода на полную мощность, поэтому ограничения на реализацию топлива пока сохраняются в Ванинском, Советско-Гаванском, Ульчском и Верхнебуреинском районах.
Власти также сообщили, что по поручению Президента в приоритетном порядке топливом обеспечиваются экстренные службы и сельскохозяйственные предприятия. Это необходимо для проведения уборочной кампании и поддержания продовольственной безопасности.
В настоящее время в Хабаровском крае работают 178 автозаправочных станций, из которых на 108 топливо имеется в достаточном объёме. Для предотвращения ажиотажного спроса продолжают действовать ограничения на продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 в канистры.