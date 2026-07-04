В Хабаровском крае Комсомольский НПЗ возобновит работу на следующей неделе

В настоящее время в Хабаровском крае работают 178 автозаправочных станций, из которых на 108 топливо имеется в достаточном объёме. Для предотвращения ажиотажного спроса продолжают действовать ограничения на продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 в канистры.