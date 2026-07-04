Россиянам посоветовали не заказывать лед в кафе за рубежом из-за инфекций

Россиянам за границей не стоит использовать лед в местных кафе, если он приготовлен из воды неизвестного происхождения, так как в ней могут содержаться возбудители инфекций. Об этом предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
— При посещении местных кафе никогда не используйте лед, приготовленный из воды неизвестного происхождения. Лед часто делают из сырой — некипяченой и не бутилированной воды, в которой могут находиться возбудители инфекций, — сказала эксперт.
Пшеничная посоветовала при малейших сомнениях выбирать напитки без льда, а если он необходим — просить делать его из воды, в безопасности которой вы уверены. Употребление некачественной воды и льда, особенно в жарких странах, может привести к заражению гепатитом, полиомиелитом, холерой и другими инфекциями. Эксперт также рекомендовала использовать безопасную воду не только для питья, но и для умывания и чистки зубов, передает РИА Новости.
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