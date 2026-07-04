Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам посоветовали не заказывать лед в кафе за рубежом из-за инфекций

Россиянам за границей не стоит использовать лед в местных кафе, если он приготовлен из воды неизвестного происхождения, так как в ней могут содержаться возбудители инфекций. Об этом предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Россиянам за границей не стоит использовать лед в местных кафе, если он приготовлен из воды неизвестного происхождения, так как в ней могут содержаться возбудители инфекций. Об этом предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— При посещении местных кафе никогда не используйте лед, приготовленный из воды неизвестного происхождения. Лед часто делают из сырой — некипяченой и не бутилированной воды, в которой могут находиться возбудители инфекций, — сказала эксперт.

Пшеничная посоветовала при малейших сомнениях выбирать напитки без льда, а если он необходим — просить делать его из воды, в безопасности которой вы уверены. Употребление некачественной воды и льда, особенно в жарких странах, может привести к заражению гепатитом, полиомиелитом, холерой и другими инфекциями. Эксперт также рекомендовала использовать безопасную воду не только для питья, но и для умывания и чистки зубов, передает РИА Новости.

Путешественники из России все чаще сталкиваются с пропажей наличных денег во время отдыха на Мальдивах. Основной причиной уязвимости отдыхающих россиян является их привычка брать в поездки крупные суммы «живых» денег, тогда как иностранные туристы почти полностью перешли на безналичный расчет.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше