День Независимости пошел не по плану: прыжок парашютиста с флагом США завершился падением

В США 4 июля отмечают День Независимости. К этой дате приурочили торжественный прыжок парашютиста с государственным флагом. Однако всё пошло не по плану. Мужчина эпично упал на землю при приземлении. Об этом рассказало издание New York Post.
Парашютист чудом остался цел. Он совершил жесткую посадку рядом с толпой зрителей в Северной Калифорнии. Мужчина стал резко снижаться над ареной. Его флаг, согласно кадрам, зацепился за дерево.
«Затем мужчина врезается в установленную на земле палатку, после чего видеозапись обрывается. По словам организаторов родео, парашютист чудом не пострадал», — прокомментировало издание.
В штате Техас ранее произошло жуткое ДТП с участием электромобиля Tesla. Водителю суд предъявил обвинения в непредумышленном убийстве. Погибшей оказалась 76-летняя американка.